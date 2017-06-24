أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات ويقدم الهدايا للمرضى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات ويقدم الهدايا للمرضى

01:56 م السبت 24 يونيو 2017

محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات ويقدم الهدايا للمرضى

محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات

أسيوط - أسامة صديق :

تفقد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم السبت، مستشفيات مدينة أسيوط لتهنئة المرضى بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، ومدى استعدادها للعيد، رافقه خلال الجولة اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لوسط وشمال الصعيد، واللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، والدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة، ومصطفى أبو غدير، مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية، وعصام الدين محمد، وكيل مديرية الشئون الاجتماعية، والعديد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

وزار المحافظ، مستشفى أسيوط العام ومستشفى الشرطة، وتفقد أقسام العناية المركزة والقلب والحروق واطمأن على المرضى وهنأهم بالعيد، وقدم لهم الهدايا العينية والنقدية، ونبه على الأطباء بضرورة التواجد المستمر خلال فترة العيد لاستقبال أية حالات طارئة.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء إجازات جميع العاملين بالأجهزة التنفيذية، وتواجدهم في مواقع عملهم طوال أيام العيد، للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أي أعطال محتملة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً لتلقي شكاوى المواطنين والبلاغات بكافة المرافق والخدمات، مشيراً إلى استمرار الرقابة على الاسواق للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية، فضلاً عن تأمين الحدائق والمتنزهات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ورش فنية وعروض مسرحية في احتفالات

    ورش فنية وعروض مسرحية في احتفالات "ثقافة أسوان" بالعيد

    أخبار
  • بالصور.. أسقف الأقباط الأرثوذكس بالأقصر يهنئ المحافظ بعيد الفطر

    بالصور.. أسقف الأقباط الأرثوذكس بالأقصر يهنئ المحافظ بعيد الفطر

    أخبار
  • بالصور.. حفل خيري للأطفال الأيتام بالأقصر احتفالا بعيد الفطر

    بالصور.. حفل خيري للأطفال الأيتام بالأقصر احتفالا بعيد الفطر

    أخبار
  • وكيل وزارة الصحة بقنا يحيل عددًا من الأطباء للتحقيق

    وكيل وزارة الصحة بقنا يحيل عددًا من الأطباء للتحقيق

    أخبار

إعلان

fd654b5cad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات