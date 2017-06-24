محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات ويقدم الهدايا للمرضى

أسيوط - أسامة صديق :

تفقد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم السبت، مستشفيات مدينة أسيوط لتهنئة المرضى بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، ومدى استعدادها للعيد، رافقه خلال الجولة اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لوسط وشمال الصعيد، واللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، والدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة، ومصطفى أبو غدير، مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية، وعصام الدين محمد، وكيل مديرية الشئون الاجتماعية، والعديد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

وزار المحافظ، مستشفى أسيوط العام ومستشفى الشرطة، وتفقد أقسام العناية المركزة والقلب والحروق واطمأن على المرضى وهنأهم بالعيد، وقدم لهم الهدايا العينية والنقدية، ونبه على الأطباء بضرورة التواجد المستمر خلال فترة العيد لاستقبال أية حالات طارئة.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء إجازات جميع العاملين بالأجهزة التنفيذية، وتواجدهم في مواقع عملهم طوال أيام العيد، للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أي أعطال محتملة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً لتلقي شكاوى المواطنين والبلاغات بكافة المرافق والخدمات، مشيراً إلى استمرار الرقابة على الاسواق للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية، فضلاً عن تأمين الحدائق والمتنزهات.