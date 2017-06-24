عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. رئيس قطاع التعليم العام: "وداعًا صفحات الغش"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن امتحانات اليوم كانت نتيجة لمجهود كبير بذلته كافة أجهزة الدولة منذ انتهاء أحداث العام الماضي.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالوزارة في آخر أيام الامتحانات، إن هدف الوزارة كان الحفاظ على تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة، وتحقيق العدالة بينهم، لذا تم وضع منظومة جديدة للامتحانات بكافة تفاصيلها.

وأكد حجازي، أن التعديل الذي حدث بامتحانات هذا العام، ليس فقط "البوكليت" أو الكراسة الامتحانية، ولكن تفاصيل المنظومة، من مكان طباعة الأسئلة بمطابع الشرطة، وإعداد 4 امتحانات من كل مادة منسوخين في 4 نماذج، وعدد الأسئلة المقررة لكل مادة، ومواضع الاسئلة الاختيارية، وتصميم صناديق نقل الكراسات الامتحانية، والتأمين من قبل الجهات الأمنية، كل هذا كان محل تطوير للوصول إلى نتيجة هذا العام.

وقال حجازي: "بعد امتحانات السنة دي وداعًا صفحات الغش"، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وكل ما حدث كانت محاولات للغش الإلكتروني من قبل بعض الطلاب، تم السيطرة عليها، مؤكدًا أن صفحات الغش الالكتروني انتهت للأبد.

وناشد حجازي أولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تطلقها صفحات الغش الالكتروني بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة، او تعديلها، قائلًا: "مستحيل يحصل كدا"، مؤكدًا أن هذه الصفحات تسعى لابتزاز أولياء الأمور كما وعدتهم من قبل بتسريب الامتحان قبل بدئه.

ولفت حجازي إلى أن نتيجة الثانوية العامة منتظر الانتهاء منها في 20 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيعلن موعدها النهائي.