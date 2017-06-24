الري: الانتهاء من تنفيذ حزمة مشروعات لخدمة عدة قرى بالبحيرة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ حزمة من المشروعات في محافظة البحيرة لخدمة عدة قرى سواء من خلال إنشاء كباري للمشاة وللسيارات وأيضا تأهيل جسور ترعة المحمودية.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري نحو المتابعة المستمرة للمراحل التي وصلت إليها المشروعات التي تقوم هيئات وقطاعات الوزارة على تنفيذها سعيًا إلى الحفاظ على كل نقطة مياه وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية من خلال أعمال الإنشاءات والصيانة وإعادة التأهيل للمنشآت المائية.

من جانبه، قال المهندس محمود السعدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، إن تلك المشروعات قد شملت عملية إنشاء كوبري سيارات على ترعة المحمودية بالكيلو 44 والتابع للإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بقيمة تعاقدية 12 مليونا و700 ألف جنيه، وأيضا إنشاء كوبري مشاة لخدمة قرية البرجات على الرياح البحيري بالكيلو 55 بتكلفة 4 ملايين و427 ألف جنيه، وإنشاء كوبري مشاة آخر لخدمة قرية كوم شريت على الرياح البحيري بالكيلو 73 بتكلفة 7 ملايين و179 ألف جنيه.

كما شملت المشروعات، عملية تأهيل جسور ترعة المحمودية من بالكيلو 250 حتى الكيلو 15.600 ومن الكيلو 16.600 اطإلى الكيلو 16.650 ومن الكيلو 16.750 إلى الكيلو 18.650 بقيمة إجمالية 23 مليونا و300 ألف جنيه.