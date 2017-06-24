وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران مصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

زار الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من قادة القوات المسلحة، المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، الذين يخضعون حالياً لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى أسرهم بموفور الصحة والعطاء، مؤكداً أن أبناء مصر يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم ابناء لجيش وطنى مخلص، يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصرنا الغالية ويضربون كل يوم المثل في البطولة والتضحية وإنكار الذات.

وأوصى القائد العام بضرورة توفير أقصى سبل الرعاية الصحية لكافة المصابين بالمستشفيات العسكرية، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وكان الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد قام بزيارة المصابين من رجال القوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات في سبيل رفعة مصر واستقرارها، متمنياً الشفاء العاجل لأبطال سجلوا بتضحياتهم أروع الأمثال للبطولة والفداء.

من جانبهم، أكد المصابون من رجال القوات المسلحة أنهم فداء لمصر، وأن ما يحدث من مواجهات قوية ضد الإرهاب وتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات هو تأكيد عزيمة وإصرار الشعب المصري على حماية كل شبر من أرض مصر.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.