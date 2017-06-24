أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران مصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران مصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

02:11 م السبت 24 يونيو 2017

وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران مصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

الفريق أول صدقي صبحي

كتب- مصطفى المنشاوي:

زار الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من قادة القوات المسلحة، المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، الذين يخضعون حالياً لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى أسرهم بموفور الصحة والعطاء، مؤكداً أن أبناء يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم ابناء لجيش وطنى مخلص، يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصرنا الغالية ويضربون كل يوم المثل في البطولة والتضحية وإنكار الذات.

وأوصى القائد العام بضرورة توفير أقصى سبل الرعاية الصحية لكافة المصابين بالمستشفيات العسكرية، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وكان الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد قام بزيارة المصابين من رجال القوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات في سبيل رفعة مصر واستقرارها، متمنياً الشفاء العاجل لأبطال سجلوا بتضحياتهم أروع الأمثال للبطولة والفداء.

من جانبهم، أكد المصابون من رجال القوات المسلحة أنهم فداء لمصر، وأن ما يحدث من مواجهات قوية ضد الإرهاب وتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات هو تأكيد عزيمة وإصرار الشعب المصري على حماية كل شبر من أرض مصر.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير النقل يتفقد إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية قبل عيد الفطر

    وزير النقل يتفقد إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية قبل عيد الفطر

    أخبار
  • وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تنسى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن

    وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تنسى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً

    أخبار
  • ننشر نص تهنئة القوات المسلحة للسيسي بعيد الفطر المبارك

    ننشر نص تهنئة القوات المسلحة للسيسي بعيد الفطر المبارك

    أخبار
  • ولي عهد أبو ظبي يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

    ولي عهد أبو ظبي يهنئ الرئيس بعيد الفطر

    أخبار

إعلان

5e8bfed6c0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم