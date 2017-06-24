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حصاد الثانوية: 3249 مخالفة منهم 33 غش وإتاحة عبر صفحات التواصل.. ولا تسريب

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مصراوي Masrawy

حصاد الثانوية: 3249 مخالفة منهم 33 غش وإتاحة عبر صفحات التواصل.. ولا تسريب

02:05 م السبت 24 يونيو 2017

حصاد الثانوية: 3249 مخالفة منهم 33 غش وإتاحة عبر صفحات التواصل.. ولا تسريب

امتحانات الثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إجمالي عدد الحالات المخالفة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، هذا العام منذ بدئها في 4 يونيو الماضي، وحتى اليوم.

وقال حجازي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد المخالفات هذا العام 3249 حالة منها: 101 حالة محاولة غش عن طريق الهاتف المحمول دون تمكن من الإتاحة عبر صفحات الغش، 242 حالة حيازة محمول داخل اللجان بالمخالفة، 72 محاولة غش بواسطة وسائل إلكترونية: "ساعة يد – فيزا .. سماعات"، و 33 حالة غش وإتاحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

أما عن حالات الغش التقليدي عن طريق أوراق تخص مادة الامتحان، فتم ضبط 36 حالة.

وأكد حجازي، أنه لم يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة قبل بدء اللجان هذا العام بشكل مطلق، مؤكدًا أن كل ما حدث محاولات غش إلكتروني تم السيطرة عليها وإحالتها للشؤون القانونية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ولفت حجازي، إلى أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها هذا العام، لا تمثل شيئًا إذا تم مقارنتها بالمخالفات في الأعوام السابقة، أو بعدد طلاب الثانوية العامة البالغ 592 ألف طالب وطالبة.

وأكد حجازي، إعمال القانون رقم 101 لسنة 2015 الخاص بالإخلال بالامتحانات، وتعديله بتغليظ العقوبة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، بالإضافة إلى تطبيق القانون رقم 500 لسنة 2014 بشأن حالات الحرمان من الامتحان، وتعديله بالقانون رقم 11 لسنة 2016.

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