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رئيس الثانوية العامة: 87 % نسبة النجاح بالعينة العشوائية للديناميكا

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مصراوي Masrawy

رئيس الثانوية العامة: 87 % نسبة النجاح بالعينة العشوائية للديناميكا

02:04 م السبت 24 يونيو 2017

رئيس الثانوية العامة: 87 % نسبة النجاح بالعينة العشوائية للديناميكا

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي.

وبلغ عدد أوراق العينة العشوائية 4593 كراسة امتحان، نجح منهم 3994 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 87%، مسجلة ارتفاعًا عن العام السابق الذي سجل نسبة نجاح 85.96%.

وحصل 393 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية بالمادة من إجمالي طلاب العينة.

وجاءت نسب النجاح بالعينة وفق الشرائح التالية:

- حصول 1249 طالبًا وطالبة على شريحة من 90 إلى أقل من 100% بنسبة نجاح 31.27% من إجمالي العينة.

- حصول 828 طالبة وطالبة على شريحة من 80 إلى أقل من 90% بنسبة 20.73% من إجمالي العينة.

وحصول 614 طالبًا وطالبة على شريحة من 70 إلى أقل من 80% بنسبة 15.37% من إجمالي حجم العينة.

وقال الدكتور رضا حجازي، إنه سيتم استئناف تصحيح وإعلان العينات العشوائية للامتحانات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه من المنتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة النهائية في 20 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن الموعد النهائي.

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