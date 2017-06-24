10 نجوم انضموا لكبار الأندية بثمن أقل من صلاح

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بات انتقال محمد صلاح لصفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي مقابل نحو 39 مليون جنيه إسترليني حديث الصحف العالمية في الساعات الأخيرة.

وأصبح «صلاح» اللاعب الأغلي في تاريخ ليفربول، لذا استعرض موقع «توك سبورت» 10 نجوم انضموا إلى كبار الأندية الأوروبية بسعر أقل من محمد صلاح في السطور التالية كالآتي:

1- نجولو كانتي- من ليستر سيتي إلى تشيلسي (30,4 مليون إسترليني)

يعتبر الكثيرون تلك الصفقة بالأهم لتشيلسي الموسم الماضي، وذلك بعدما قاد النجم الفرنسي البلوز للفوز بلقب الدوري بعد عام واحد فقط من فوزه باللقب مع ليستر سيتي، وسيطر كانتي على احصائيات الموسم الماضي بين لاعبي الوسط من خلال الفوز بالثنائيات والمسافة التي قطعها في الملعب ليحصل على جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي.

2- ألفارو موراتا- من يوفنتوس إلى ريال مدريد (24 مليون إسترليني)

تربط العديد من التقارير الصحفية بين موراتا وبين الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الحالي، وفي حال رحل اللاعب فسيحصل ريال مدريد على 3 أضعاف المبلغ الذي اشترى به المهاجم الإسباني من صفوف يوفنتوس الصيف الماضي.

3- ساديو ماني- من ساوثهامبتون إلى ليفربول (34 مليون إسترليني)

تعرضت صفقة المهاجم السنغالي العام الماضي للعديد من الانتقادات بسبب الثمن الباهظ الذي انتقل به ماني إلى ليفربول، إلى أن النجم السنغالي أثبت جدارته بعدما سجل 13 هدفًا في 29 مباراة إلى جانب صناعة 5 أهداف أخرى، بل وكان ليفربول المنافس الأقرب لتشليسي حتى شهر ديسمبر الماضي قبل أن ينضم ماني لصفوف المنتخب السنغالي المشارك في كأس الأمم الإفريقية ويتعرض حينها الريدز لضربة قوية.

4- روميلو لوكاكو- من تشيلسي إلى إيفرتون (28 مليون إسترليني)

تربط أيضًأ العديد من التقارير الصحفية بين لوكاكو وبين الرحيل عن صفوف فريقه الحالي إيفرتون، ووفقًا للتقارير فإن لوكاكو اقترب بالفعل من الانتقال لصفوف تشيلسي الذي باع اللاعب البلجيكي في عام 2014، واحتل لوكاكو المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا، كما سجل في بطولة الدوري 85 هدفًأ بشكل عام على الرغم من صغر سنه الذي لا يتجاوز 24 عامًا.

5- إيدين هازارد- من ليل إلى تشيلسي (32 مليون إسترليني)

يعد هازارد بدون شك واحد من أبرز المواهب في القارة الأوروبية بفضل مهاراته العالية وتحكمه المميز في الكرة مما مكن البلوز من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، بل وبدأ التفكير في كيفية الفوز بالكرة الذهبية مستقبلًأ.

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6- ماتس هوملز- من بروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ (31,5 مليون إسترليني)

يعد هوملز أخر النجوم الذين انضموا من بروسيا دورتموند إلى صفوف بايرن ميونيخ بعد كل من روبرت ليفاندوفسكي وماريو جوتزه، ويعد هوملز واحد من أفضل المدافعين في العالم وحظي بمسيرة كروية مميزة من خلال الفةز بالدوري الألماني إلى جانب كأس العالم مع المنتخب الألماني.

7- هنريك مخيتاريان- من بروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد (25,4 مليون إسترليني)

أبرم جوزيه مورينيو الموسم الماضي ثالث صفقاته بالتعاقد مع هنريك مخيتاريان من صفوف بروسيا دورتموند، وعلى الرغم من عدم وصول اللاعب الأرميني إلى أفضل مستوياته، إلا أنه قدم بعض اللمحات المميزة من خلال التسحيل في نهائي الدوري الأوروبي أمام أياكس، وسيكون مانشستر يونايتد بحاجة إلى أن يصل مخيتاريان إلى أفضل مستوياته من جديد للمنافسة بقوة على الألقاب الموسم المقبل.

8- تياجو سيلفا- من ميلان إلى باريس سان جيرمان (33 مليون إسترليني)

بعدما اشترى ناصر الخليفي نادي باريس سان جيرمان في عام 2012، رحل سيلفا لصفوف باريس سان جيرمان باعتباره واحد من أفضل المدافعين في العالم، وبالفعل ساعد المدافع البرازيلي الفريق العاصمي في السيطرة بشكل كامل على البطولات المحلية من خلال التتويج بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات في أخر 5 سنوات.

9- روبرت ليفاندوفسكي- من بروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ (انتقال حر)

حصل بايرن ميونيخ على خدمات روبرت ليفاندوفسكي في شهر يناير من عام 2014 وذلك بعد انتهاء تعاقده مع بروسيا دورتموند، ونجح المهاجم البولندي في الفوز بلقب الدوري الألماني في أخر موسم له مع بروسيا دورتموند والذي حل فيه الفريق في المركز الثاني في الدور.

وتمكت ليفاندوفسكي من تسجيل 110 هدفا في 147 مباراة مع بايرن ميونيخ، وسجل الموسم الماضي 30 هدفًا في الدوري الذي توج بلقبه العملاق البافاري للموسم الخامس على التوالي.

10- باولو ديبالا- من باليرمو إلى يوفنتوس (8 مليون إسترليني + الإضافات)

يشبه الكثيرون ديبالا بنجم برشلونة ليونيل ميسي ولكن تفوق ديبالا على ميسي مؤخرا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة بمجموع اللقاءين.

وعلى الرغم من صغر سن ديبالا الذي لا يتجاوز 23 عامًا، إلا أن النجم الأرجنتيني تمكن من الفوز بلقبين في الدوري الإيطالي ومثلهما في الكأس وجذب أنظار كبرى الأندية الأوروبية إليه بفضل المستويات المميزة التي يقدمها مع السيدة العجوز.