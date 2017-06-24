مخيتاريان: مورينيو بطل.. و«الشامبيونزليج» المكان الطبيعي لليونايتد

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قال الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان، صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مسابقة دوري أبطال أوروبا هى المكان الطبيعي للشياطين الحمر، مؤكدًا أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» ستكون هدفًا للفريق الموسم المقبل، وذلك حسبما أفاد لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، اليوم السبت.

وأضاف «مخيتاريان»: "دوري أبطال أوروبا هو مكان مانشستر يونايتد، ونحن متشوقون للعب في البطولة، كما من أهدافنا هذا الموسم المنافسة على بطولة البريميرليج، أنا أطمح لتسجيل المزيد من الأهداف وتحقيق بطولات أكثر مع الفريق، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك، وهدفي أمام سندرلاند أجمل أهدافي مع يونايتد، لكن الهدف الذي سجلته في نهائي يوروبا ليج كان أهمّها".

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ومدح الدولي الدولي الأرميني صاحب الـ28 عامًا، البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قائلآ : "جوزيه مورينيو بطل، ويثابر في العمل ليكسب كل مباراة، كمان أنه حرص على أن نقدّم جميعًا كل ما لدينا، وتعلمت الكثير منه وسأتعلّم المزيد".

وفيما يخص طموحاته مع اليونايتد في الموسم المقبل، قال مخيتاريان: " لطالما حلمتُ بالفوز ببطولات أوروبية كبيرة، والآن بعد الفوز بيوروبا ليج أريد أن أرفع كأس دوري أبطال أوروبا، لقد كان شعور الفوز ببطولة يوروبا ليج رائعًا جدًا، وطموحاتي للموسم المقبل الفوز ببطولات أكثر".

واختتم صانع ألعاب مانشستر يونايتد حديثه قائلآ : "ستكون مباراة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد مواجهة مُذهلة".