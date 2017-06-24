روسيا تصطدم بالمكسيك.. والبرتغال في نزهة أمام نيوزيلندا

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تستضيف الملاعب الروسية اليوم السبت، منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليًا فى روسيا خلال الفترة من 17 يونيو إلى 2 يوليو المقبل.

ويلتقى منتخب البرتغال مع نظيره النيوزيلندي على ملعب «كريستوفسكي» فى مباراة سهلة نسبيًا لبرازيل أوروبا، خاصة بعد الانتصار الثمين الذي حققه على روسيا أصحاب الأرض والضيافة فى الجولة الماضية، بالإضافة إلى خسارة منتخب نيوزيلندا فى مباراتيه السابقتين أمام روسيا ثم المكسيك.

ويحتل البرتغال المركز الثانى برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط.

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منتخب البرتغال سيكون مطالب بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة ليتصدر المجموعة الأولى، دون الدخول فى حسابات معقدة مع منتخب المكسيك، الذى يتصدر المجموعة بفارق الأهداف ولديه مباراة قوية وحاسمة أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والضيافة، الذى يسعى للتأهل خاصة بعد الهزيمة التى تعرض لها أمام البرتغال فى الجولة الماضية.

المكسيك يمتلك تاريخا عريضا فى البطولة وسبق له التتويج بها، ولديه العديد من النجوم البارزة مقارنة بعناصر المنتخب الروسي الذى يشارك فى المسابقة بصفته البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2018، ويحتل المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب نيوزيلندا فى المباراة الافتتاحية، أما منتخب المكسيك حقق تعادلا مثيرا للغاية أمام البرتغال في الجولة الأولى قبل الفوز على نيوزيلندا فى الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم بين المكسيك وروسيا يديره طاقم تحكيم سعودي يتكون من فهد المرداسى حكما للساحة وعبدالله الشلوى حكم مساعد أول ومحمد العبكرى مساعد حكم ثان.