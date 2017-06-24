فينجر يرحب ببيع نجم أرسنال لليفربول

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ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، اليوم السبت، أن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، مستعد لبيع الدولي الإنجليزي أليكس أوكسلاد تشامبرلين، إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وانضم «تشامبرلين» للنادي اللندني في 2011 قادمًا من ساوثهامبتون بصفقة بلغت 12 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده حتى الصيف المقبل، ولعب 194 مباراة مع الجانرز مسجلًا 20 هدفًا، وصنع 32 آخرين.

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وأكدت الصحيفة أن «فينجر»، أخرج تشامبرلين صاحب الـ23 عامًا، من حساباته، في الموسم المقبل، وقرر بيعه خلال سوق الانتقالات الجاري، كما أنه لا يمانع في رحيل 8 لاعبين عن صفوف الفريق.