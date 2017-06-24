محمد يوسف:تأجيل مباراة الزمالك «تهريج».. هو إحنا فريق شفاف؟

التحرير

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أعرب محمد يوسف، المدير الفني لفريق بتروجيت، عن بالغ غضبه واستياءه من التلاعب الذي يحدث بمواعيد وملاعب مباراة فريقه أمام الزمالك.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ «التحرير»: "بدأ التلاعب منذ أيام وتحديدًا في جلسة الأندية وحفل تكريم هاني أبوريدة الذي أقامه نادي مصر للمقاصة حيث فوجئنا بطلب من اتحاد الكرة لإقامة المباراة علي ملعب بتروسبورت وليس ملعبنا بالسويس وبالطبع رفضنا لأنه يجب مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في أي مسابقة تنافسية لأنه مثلما لعبت الدور الأول علي ملعب الزمالك فمن حقي أن ألعب مباراة الدور الثاني علي ملعبي".

وأكمل يوسف "فؤجئنا من جديد بتلقي مكالمة هاتفية في الثالثة والربع فجر اليوم من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يخبرنا فيها بأنه تقرر تأجيل المباراة من غدًا الأحد الي يوم الثلاثاء لأن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أصر وطلب التأجيل بسبب المباريات الإفريقية، ولا أعرف كيف يتم إلغاء مباراة فجرًا واتحاد الكرة مغلق الأبواب والموظفين نائمون في بيوتهم كما أنه لم يتم مخطابتنا بخطاب رسمي، وأضف إلي ذلك وهو الأهم هو انه لم يتم استشارتنا او الأخذ برأينا وكأننا فريق شفاف هو والعدم سواء".

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واستطرد المدير الفني لبتروجيت "الأخطر ان إتحاد الكرة فوق التجاهل الكبير يتغاضي عن ان لنا مباراة مع الاسماعيلي يوم الجمعة فكيف العب الثلاثاء ثم العب الجمعة ... هذا تهريج ولا يحدث حتي في الدورات الرمضانية لان اي مسابقة يجب ان يكون لها نظام وتكافؤ فرص واحترام لجميع الأندية وليس هناك تمييز وخصوصية لأطراف علي حساب آخرين".

وأوضح يوسف "لو اتحاد الكرة اصر علي لعب مباراة الزمالك يوم الثلاثاء فعليه علي الأقل تأجيل مباراة الاسماعيلي يوم الجمعة لكن من المستحيل لعب المباراتين معا وإلا يصبح انتحار لبتروجيت".