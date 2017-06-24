نجل السقا وصدمة أحمد حلمي للجمهور.. 7 لقطات من العرض الخاص لـ«هروب إضطراري»

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أقيم العرض الخاص لفيلم "هروب إضطراري"، مساء أمس الجمعة، داخل سينما "فوكس" في مول مصر، وشهد العرض حضور أبطال العمل، وعدد كبير من نجوم الوسط الفنى أبرزهم منى زكي، وإلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، وروبي، وروجينا وزوجها أشرف زكي، وأمل رزق، وميس حمدان، والمخرج علي إدريس وزوجته المؤلفة زينب عزيز.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت في العرض الخاص خلال التقرير التالى.

نجل السقا يخطف الأنظار

حرص ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، على دعم والده وحضور العرض الخاص للفيلم، وروج "ياسين" للفيلم الذي ينافس به والده في موسم عيد الفطر، قبل العرض الخاص عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وكتب قائلًا: "اليوم الساعة ١٢ بالليل هينزل فيلم من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية... هروب إضطراري ميتفوتش. إن شاء الله رقم واحد".

مفاجأة لجمهور العرض الخاص

تفاجأ جمهور العرض الخاص بظهور الفنان أحمد حلمي في آخر مشهد في الفيلم، بدور صامت لا يتكلم فيه، مجسدًا دور شقيق المجرم الأساسي في الفيلم، بعد مقتله، لينتقم من مقتل شقيقه، الذي حاول توريط أحمد السقا، طوال أحداث الفيلم.

مشادة بين الإعلاميين ومنظمي العرض الخاص

نشبت مشادات بين الإعلاميين ومنظمى العرض الخاص، لعدم التزامهم بتتسيق التسجيل مع أبطال الفيلم، وسيطر سوء التنظيم على الأجواء في أثناء إقامة العرض الأول له بسينما مول مصر.

أول ظهور لـ«روبي» بعد انسحابها من «رمضان كريم»

على الرغم من الأزمات العديدة التى واجهتها روبي في تصوير مسلسل "رمضان كريم"، الذي يشارك في الماراثون الرمضاني هذا العام، التى قامت على أثرها بالانسحاب قبل تكملة باقي مشاهدها، فقد حرصت على تجاوز تلك الأزمات وحضور العرض الخاص لفيلم "هروب إضطراري"، ويعد ذلك أول ظهور لها.

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احتجاز أبطال العمل داخل السينما

3000 كرسي امتلأت بعدد كبير من نجوم وأبطال وضيوف فيلم "هروب إضطراري"، وبمجرد وصول الفنان أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة ، قام الأمن باحتجازهم فى غرفة خاصة داخل السينما، وفشلت القنوات الفضائية فى التسجيل مع النجوم خوفا من تزاحم الجمهور.

آمال ماهر بزيادة في الوزن

حرصت المطربة آمال ماهر على مساندة الفنان أحمد السقا وحضور العرض الخاص لـ"هروب إضطراري"، ولكنها لفتت الأنظار بزيادة ملحوظة في وزنها عن الطبيعي، وهو الأمر الذي لاحظه كثيرون.

نجل غادة عادل

حرصت أيضًا عائلة الفنانة غادة عادل على مساندتها وحضور العرض الخاص للفيلم الذي تشارك في بطولته، وكان من أبرز الحاضرين زوجها المخرج مجدي الهواري، ونجلها الذي لفت النظر بين الحضور، خاصة أنه نادر الظهور معها في المناسبات العامة.