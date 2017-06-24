ضبط قطع أثرية بحوزة 6 أشخاص ينقبون عن الآثار في بولاق أبو العلا

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة بولاق أبو العلا، وبحوزتهم تماثيل حجرية عليها نقوش فرعونية وأخرى من الصاج.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب بعقار بحارة العمراني من شارع حمام الجمعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم على الفور استهداف العقار المشار إليه وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من "عاطف.ا"، 55 سنة، مالك العقار، وشقيقه "ناصر"، 55 سنة، و"محمد.ع"، 52 سنة، و"شحته.ح"، 42 سنة، و"محمد.ا"، 27 سنة، و"أحمد.ح"، 20 سنة، حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار المشار إليه.

وبالتفتيش ضُبط بحوزة المتهمين من الأول حتى الثالث على مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، و4 قطع حجرية عليها نقوش فرعونية وتمثال صاج صغير الحجم و5 هواتف محمولة يحوي أحدهما مقاطع فيديو لعملية الحفر ومقاطع أخرى للقطع الحجرية والتمثال المضبوطين بحوزتهم.

كما عُثر داخل العقار على حفرة قطرها 1.5متر × 20 متر عمق وأدوات التنقيب والحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وأضافوا بحيازتهم للمبلغ المالي بقصد الإنفاق على عملية التنقيب، وأن القطع الحجرية والتمثال عثروا عليهم أثناء الحفر.

تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.