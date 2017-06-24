بالصور.. 240 شابا يختتمون الدورات الرمضانية بحضور محافظ المنيا

المنيا- ريمون الراوي

شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، مساء أمس الجمعة، حفل توزيع جوائز ختام الأنشطة الرياضية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمركز شباب مدينة المنيا "أ"، للدورات الرمضانية في خماسيات كرة القدم بالأحياء الشعبية.

وحضر الحفل العقيد أشرف جمال، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، ومصطفى عبدالله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عثمان شعلان رئيس المدينة، ومندي عكاشة وكيل مديرية الشباب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب، وتنمية قدراتهم، واستغلال طاقاتهم، بما يفيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وتنويع الأنشطة الرياضية المطروحة أمامهم بمراكز الشباب، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

وأشار المحافظ إلي أن الفترة القادمة ستشهد انتقال كامل لكافة أنشطة الرياضة إلي القرى علي مستوي مراكز محافظة المنيا، والتوجيه بإقامة أيام فنية ورياضية وثقافية وترفيهية وعلمية في كافة المجالات بداخل القرى حتى نصل لأهالينا فيها و نشعرهم أنهم ليسوا بمفردهم .

كرم المحافظ الفرق الحاصلة علي المراكز الأولي في الدورات الرمضانية بالأحياء الشعبية، وتكريم أفضل لاعب بالدورات، وكذلك تكريم فرق مركز شباب المدينة"أ" المشاركة بالمسابقات القومية

من جانبه أوضح محمد فولى، مدير مركز شباب مدينة المنيا، أنه تم تنفيذ عدد 3 دورات رياضية في خماسيات كرة القدم بالأحياء الشعبية

كانت الدورة الرياضية الأولي مقامة بحي شاهين في الفترة من 1 إلي 14 رمضان، وبمشاركة 20 فريق بإجمالي 160 شاب من أبناء حي غرب، وكانت الدورة الرياضية الثانية بحي الأخصاص في الفترة من 15 إلي 21 رمضان، وبمشاركة 10 فرق بإجمالي 80 شاب من أبناء أحياء شمال ووسط المدينة، وكانت الدورة الرياضية الثالثة بحي أبو هلال في الفترة من 22 إلي 28 رمضان، وبمشاركة 10 فرق بإجمالي 80 شاب من أبناء حي جنوب المنيا.