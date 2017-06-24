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beIN SPORTS تصدم الدول المقاطعة لقطر.. وتفاجيء مشتركيها

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beIN SPORTS تصدم الدول المقاطعة لقطر.. وتفاجيء مشتركيها beIN SPORTS تصدم الدول المقاطعة لقطر.. وتفاجيء مشتركيها

التحرير

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قالت صحيفة «الراية» القطرية، إن قنوات beIN SPORTS، اقتربت من تجديد عقود حقوق بطولتى الدوري الإنحليزي، والإيطالي، لـ3 سنوات جديدة، تنتهي عام 2021.

وأضافت الصحيفة، أن القناة في طريقها أيضًا لشراء حقوق تصفيات بطولة يورو 2020، وكأس العالم 2022، كاشفة عن نية  القنوات الشهيرة منح مشتركيها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا 6 أشهر لمشاهدة كافة المباريات مجانًا، باستثناء الدول المقاطعة لدولة قطر، والتي من بينها .

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وشهدت الفترة الماضية جدلًا حول احتكار قنوات beIN SPORTS لمعظم البطولات العالمية، في ظل مقاطعة عدد من الدول العربية لها على خافية مقاطعة قطر، وخرجت تقارير صحفية تشير إلى ظهور قنوات جديدة لسحب البساط خلال الفترة المقبلة.

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التحرير

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