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رسميًا.. تأجيل مباراتي «الأهلي والمصري»و«الزمالك وبتروجيت»

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رسميًا.. تأجيل مباراتي «الأهلي والمصري»و«الزمالك وبتروجيت» رسميًا.. تأجيل مباراتي «الأهلي والمصري»و«الزمالك وبتروجيت»

التحرير

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قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة وبتروجيت المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز، لتقام يوم الثلاثاء 27 يونيو، بسبب تأخر عودة الفارس الأبيض من الجزائر وسفره الى زيمبابوى يوم 28 يونيو الجارى.

كما تم تأجيل مباراة المصري والأهلي، التي كان مقررًا لها يوم 27 يونيو فى الاسبوع الـ33، لتقام أحد أيام 4 أو 5 يوليو المقبل، نظرا لضيق الوقت قبل المواجهة المرتقبة أمام زاناكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها 11 يوليو المقبل.

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كانت الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، اعترضت على ضغط المباريات، بسبب حالة الإجهاد التي ظهرت على لاعبيها خاصة في الجولة الأخيرة والتي خسرها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

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التحرير

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