الأمن يدرس إقامة حفل افتتاح البطولة العربية على استاد القاهرة

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يجري اتحاد الكرة مفاوضات مع وزارة الداخلية للحصول علي موافقتها باستضافة استاد القاهرة لحفل افتتاح البطولة العربية التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يوليو إلي الخامس من أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد العربي برئاسة سمو الامير تركي بن خالد قد أرسل خطابين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة يؤكد خلاله علي تقديره لجهود مصر في إنجاح البطولة متمنيا مواصلة هذه الجهود في إقامة حفل الافتتاح علي إستاد القاهرة الصرح الرياضي العملاق.

ويحسم الاتحاد بالمعاونة مع وزراة الشباب والرياضة هذا الأمر في ضوء المفاوضات مع الأمن المصري، وفي المقابل أكد على درويش رئيس هيئة إستاد القاهرة علي أمنيته في إعادة اقامة المباريات علي الإستاد مؤكداً علي جاهزيته في استقبال مثل هذه الاحداث الكبيرة.

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وتضم البطولة 12 فريق من 9 دول عربية مختلفة هي مصر والسعودية والإمارات والسودان ولبنان والأردن والجزائر والعراق وتونس والمغرب، وقسمت الفرق علي ثلاث مجموعات .

كما يعقد اليوم السبت، الاجتماع الأمني للبطولة العربية المقرر انطلاقها في الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل في القاهرة والإسكندرية.

ويحضر علاء عبدالعزيز مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة الاجتماع نيابة عن الجبلاية، حيث سيتم مناقشة ترتيبات إقامة البطولة.