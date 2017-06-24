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لاعب ريال مدريد السابق يقرر إعتزال كرة القدم

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لاعب ريال مدريد السابق يقرر إعتزال كرة القدم لاعب ريال مدريد السابق يقرر إعتزال كرة القدم

التحرير

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أعلن لاعب ريال مدريد وليفربول ووستهام السابق، الإسباني ألفارو أربيلوا، في تصريحات صحفية السبت، أنه قرر اعتزال كرة القدم نهائيا.

وسبق لأربيلوا الفوز بكأس العالم وببطولة أوروبا مرتين مع منتخب بلاده إسبانيا الذي لعب معه 56 مباراة دولية، كما فاز بعدة ألقاب مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا من بينها لقب بطولة الدوري مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرتين.

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وقال أربيلوا في تصريحات نقلتا صحيفة «ماركا» الإسبانية: "حان وقت الوداع، وعلى الصعيد البدني أنا على ما يرام. وسيظل ريال مدريد النادي الأول في حياتي.. ودائما أضع نفسي تحت تصرفه".

جدير بالذكر أن أربيوا ارتبط بعقد لمدة عام واحد مع وست هام يونايتد الإنجليزي، بعد أن استغنى عنه ريال مدريد في أغسطس الماضي، لكنه شارك في أربع مباريات فقط مع النادي اللندني خلال الموسم المنقضي.

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التحرير

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