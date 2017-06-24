حبس مدمن مخدرات مزق جسد شقيقته بـ14 طعنة في أطفيح

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة الصف، بحبس موظف بشركة الكهرباء 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقته لرفضها إعطائه أموالًا لشراء المخدرات.

ومثل المتهم أمام محمود عبد العزيز، وكيل أول نيابة الصف، وروى تفاصيل جريمته؛ حيث اعترف اعترافات تفصيلية بارتكابه الواقعة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.

وكانت كشفت التحقيقات الأولية أن أهالي أطفيح أبلغوا بمقتل سيدة داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وفريق النيابة العامة، وتبين العثور على جثة فايزة. س. ص، 40 سنة خياطة، وأسفرت المناظرة التي اجريت بإشراف شريف أسامة، مدير نيابة الصف، للقتيلة عن إصابتها بـ 14 طعنة في الصدر والرقبة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حسين. س. ص، 35 سنة، موظف بشركة كهرباء الكريمات من متعاطي مخدر "الابتريل"، وأنه طالب شقيقته بأموال لشراء "تموين العيد" إلا أنها رفضت مما آثار غضبه وانهال عليها طعنا بالسكين حتى فارقت الحياة، وتبين أن المتهم مدمن مخدرات، ويتلقي العلاج بمستشفى للإدمان والعلاج النفسي.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر امام اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بارتكابه الواقعة، وبإخطار اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة أمر بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.