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إصابة 3 واحتراق شقة سكنية في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بولاق

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 واحتراق شقة سكنية في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بولاق

01:02 م السبت 24 يونيو 2017

إصابة 3 واحتراق شقة سكنية في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بولاق

كتب - سامح غيث:

أصيب 3 عاطلين واحترقت محتويات منزل، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين في بولاق ابو العلا بسبب خلافات الجيرة .

تلقى ضباط قسم شرطة بولاق أبو العلا، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة كائنة بالبلوك رقم 2، مدخل 2 مساكن رملة بولاق ـ دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من، طرف أول "أحمد.ح"، 25 سنة، عاطل، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وشقيقه "شفيق"، 28 سنة، عاطل، مصاب بجرح قطعي بالوجه، ووالدتهما "هدى.ر"، 52 سنة، ربة منزل، وطرف ثان كل من "رمضان.س"، 57 سائق، مالك الشقة محل البلاغ، وزوجته "نجاح.س"، 23 عامًا، ربة منزل، ونجله "محمد.ر"، 24 سنة، عاطل، مصاب بجرح سطحي بالصدر.

وكشفت التحريات بأن سبب نشوب المشاجرة هو خلافات الجيرة المستمرة والتي نتج عنها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات.

وقام على إثر المشاجرة كل من الأول والثاني بإحضار زجاجة بها سائل البنزين وقاما بسكبها داخل الشقة ملك الرابع "غير مقيم بها " وإشعال النيران بها نتج عن ذلك احتراق محتويتها كافة.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفين، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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