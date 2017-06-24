القبض على صاحب محل محمول يتاجر في العملات الأجنبية بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم السبت، القبض على صاحب محل محمول، لاتجاره في العملات والنقد الأجنبي بالمحلة الكبرى، في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات لدى ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالمديرية، حول قيام كلًا من "محمد. ع. ا. ا، 32 عامًا"، صاحب محل أجهزة محمول مقيم بقرية الراهبين بمركز سمنود بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وتبين من تحريات التي أجراها العقيد مجدي عوض، وضباط القسم، صحة ما ورد في المعلومات عن قيام المتحري عنه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج المنافذ الرسمية، بيعًا وشراء بأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بشارع البحر، بدائرة قسم ثان المحلة، مكانًا لممارسة نشاطه المخالف للقانون.

وبتقنين قوات الأمن للإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، ضبط المتهم، وبحيازته مبالغ مالية قدرها "5400 دولار أمريكي، 1500 جنيهًا".

وبمواجة المتهم، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والوطنية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامي في الاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم الأموال العامة لسنة 2017، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.