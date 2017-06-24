أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على صاحب محل محمول يتاجر في العملات الأجنبية بالغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على صاحب محل محمول يتاجر في العملات الأجنبية بالغربية

12:38 م السبت 24 يونيو 2017

القبض على صاحب محل محمول يتاجر في العملات الأجنبية بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم السبت، القبض على صاحب محل محمول، لاتجاره في العملات والنقد الأجنبي بالمحلة الكبرى، في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات لدى ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالمديرية، حول قيام كلًا من "محمد. ع. ا. ا، 32 عامًا"، صاحب محل أجهزة محمول مقيم بقرية الراهبين بمركز سمنود بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وتبين من تحريات التي أجراها العقيد مجدي عوض، وضباط القسم، صحة ما ورد في المعلومات عن قيام المتحري عنه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج المنافذ الرسمية، بيعًا وشراء بأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بشارع البحر، بدائرة قسم ثان المحلة، مكانًا لممارسة نشاطه المخالف للقانون.

وبتقنين قوات الأمن للإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، ضبط المتهم، وبحيازته مبالغ مالية قدرها "5400 دولار أمريكي، 1500 جنيهًا".

وبمواجة المتهم، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والوطنية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامي في الاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم الأموال العامة لسنة 2017، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على أدمن صفحة

    القبض على أدمن صفحة "شاومنينج بيغشش ثانوية" في البحيرة

    أخبار
  • إصابة بائع فاكهة بالرصاص في مشاجرة بالقليوبية

    إصابة بائع فاكهة بالرصاص في مشاجرة بالقليوبية

    أخبار
  • بعد 24 ساعة.. سقوط خاطفي الطفل

    بعد 24 ساعة.. سقوط خاطفي الطفل "إبراهيم" في الفيوم

    أخبار
  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي في الإسكندرية

    ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

03af538fb2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات