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التحقيق في العثور على جثة رجل مجهول مخفاة داخل برميل بالصف

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مصراوي Masrawy

التحقيق في العثور على جثة رجل مجهول مخفاة داخل برميل بالصف

12:53 م السبت 24 يونيو 2017

التحقيق في العثور على جثة رجل مجهول مخفاة داخل برميل بالصف

ارشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

تجرى نيابة الصف، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، تحقيقات موسعة في العثور على جثة رجل مجهول مخفاة داخل برميل بمنطقة مهجورة بقرية عرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة.

وأشارت التحقيقات الأولية أن مزارع أثناء توجهه لأرضه الزراعية اشتم رائحة كريهة، ولاحظ تجمع عدد كبير من الكلاب الضالة حول شيء في مقلب قمامة فتوجه إليه ليتفاجأ بأنه جثة آدمية، وعلى الفور قام بإبلاغ عمدة القرية الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة التي انتقلت لمسرح العثور على الجثة .

وأضافت التحقيقات أن الجثة لرجل مقيد بالحبال من اليدين والقدمين ومعبأ داخل جوال وتم وضعه داخل برميل، وانتقلت النيابة العامة لإجراء مناظرة للجثة وأسفرت المناظرة عن الجثة في حالة تحلل رمي نتيجة مقتل صاحبها منذ قرابة شهر كامل، ولم يتبين إصابات بها نظرًا لتعفنها وتآكل جزء كبير من الجسد، وظهور العظام فضلا عن نهش الكلاب لجزء كبير منها.

وأضافت المعاينة التصويرية لمسرح العثور على الجثة أن القتيل مجهول الهوية.

أمرت النيابة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هويته وملابسات وظروف الجريمة وهوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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