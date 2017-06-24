يقتل شقيقته بأطفيح لرفضها إعطائه نقودا لشراء المخدرات

كتب - محمد شعبان:

أنهى موظف بالكهرباء حياة شقيقته بأطفيح، إثر رفضها إعطائه مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغا مفاده مقتل "ف.س" 40 سنة، خياطة، نتيجة إصابتها بعدة طعنات نافذة بالصدر والرقبة.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليها ويدعى "ح.س" موظف بشركة كهرباء، هو مُرتكب الجريمة، وذلك بسبب محاولته اقتراض مبلغ مالي منها لشراء المواد المخدرة، وإثر رفضها إقراضه أحضر سكين من المطبخ ووجه لها طعنات عدة قاتلة ثم فر هاربًا.

وباستهداف المتهم بعدة أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة تم القبض على المتهم، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.