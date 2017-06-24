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طلاب الثانوية العامة عن امتحاني الإحصاء والتربية الوطنية: "حلينا اللي يعدينا"

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مصراوي Masrawy

طلاب الثانوية العامة عن امتحاني الإحصاء والتربية الوطنية: "حلينا اللي يعدينا"

12:40 م السبت 24 يونيو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

انتهى طلاب الثانوية العامة، من أداء امتحاني الإحصاء، والتربية الوطنية، اليوم السبت، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة التي بدأت في 4 يونيو الماضي.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالانتهاء من الامتحانات، مشيرين إلى أن امتحاني اليوم كانا جيدين، وإن كان بهما بعض الأجزاء الصعبة، ولكنهم لا يحرصون على الحصول على الدرجات النهائية فيهما، لانهما مادتي نجاح وسقوط فقط ولا تضافان إلى المجموع.

وقال الطالب محمود إبراهيم بلجنة المنيرة الإعدادية بنين بالسيدة زينب، إن امتحاني اليوم كانا جيدين، مشيرًا إلى أن الإحصاء بها بعض الأسئلة الصعبة، ولكن معظم الطلاب حرصوا على إجابة عدد من الأسئلة تضمن لهم الحصول على نصف الدرجة: "إحنا أصلا مانعرفش عنها حاجة ولا بندرسها طول السنة عايزين ننجح وخلاص، وحلينا اللي يعدينا".

وأضاف الطالب أحمد ممدوح، أن امتحان التربية الوطنية، أجاب عليه الطلاب من معلوماتهم العامة، معربًا عن سعادته بانتهاء الامتحانات في كل الأحوال.

ويعقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن أبرز وقائع اليوم، وحصاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

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