باع أثاث منزله وفكر في الاعتزال لهذا السبب.. 14 معلومة عن أحمد عبد العزيز

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عُرف بإتقانه للأدوار التراجيدية، ولمع نجمه في سماء الدراما التليفزيونية مع بداية الثمانينيات، وظل تألقه طاغيًا على الساحة الفنية، إلى أن خفت بريقه مع دخول الألفينيات، فظلت أدواره تتقلص، حتى اختفى لفترة عن الساحة الفنية، ثم عاد مع اندلاع ثورة 25 يناير للظهور إعلاميًّا، وأعقبه ظهور فني جديد، أوضح معه أسباب اختفائه وتفكيره في الاعتزال.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنان القدير أحمد عبد العزيز.

1- ولد في حي محرم بك بالإسكندرية يوم 24 يونيو لعام 1954، أي أنه يبلغ من العمر 63 عامًا.

2- ترجع أصوله إلى محافظة المنوفية، ولكنه تربى في حي شبرا.

3- تعلق بالفن منذ طفولته، وكوّن مع زميلين له في المدرسة الابتدائية فرقة مسرحية، قدموا من خلالها مجموعة من الإسكتشات، ومع دخوله المدرسة الإعدادية زاد حبه للمسرح، ثم عاد لتقديم العروض المسرحية في المدرسة الثانوية، وفق ما أوضح في أمسية فنية بمعرض الكتاب.

4- التحق بكلية التجارة، وفي أثناء دراسته بها بدأ مشواره في الإخراج المسرحي، وقدم أعمالًا مثل مسرحية "سور الصين العظيم".

5- حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

6- عُين فى وزارة الثقافة بمسرح الطليعة، عام 1976، وقدم على خشبته مسرحيات كثيرة منها: "الواغش، مأساة الحلاج".

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7- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "وداعًا بونابرت"، عام 1985 مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وهو فيلم يتحدث عن مصر الحديثة وبداية معرفتنا بالسلاح والمطبعة.

8- شارك فيما يقرب من 40 فيلمًا سينمائيًّا من بينها: "عودة مواطن، الطوق والإسورة، الشرسة، ليل ورجال، السياسي، التحويلة، العصابة، القانون لا يعرف الحب، الصفقة، بيت القاضي، حديد".

9- جسّد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في فيلم "حكمت فهمي"، وعن تقديمه ذلك الدور قال: "أنا كنت ضد الرئيس السادات جدا جدا فى مرحلة وجودى بالجامعة، وبعدما اغتيل بعدة سنوات قمت بإعادة تقييم مواقفي"، وتابع: "ذهبت إلى الهيئة العامة للاستعلامات للحصول على صور للسادات قبل الثورة فوجدت تعنتا من موظفى الهيئة، وعندما سألت لماذا كل هذا التعنت، عرفت أن صور أنور السادات قبل الثورة، وثائق تاريخية، كلها حرقت بقرار جمهورى، ورأيى الشخصى الآن عن السادات أنه من الوطنيين الكبار الذين أحبوا هذا البلد وضحوا من أجله ودافعوا عنه إلى أن مات فداءً له".

10- تألق في مجموعة من أروع أعمال الدراما التليفزيونية المصرية مثل: "المال والبنون، الوسية، سوق العصر، دموع في حضن الجبل، السيرة الهلالية، الفرسان، ألف ليلة وليلة، الحب والطوفان، بوابة المتولي، حق ميت، أريد رجلًا".

11- أرجع سبب ابتعاده لفترة عن الساحة الفنية إلى تقدمه في السن، بجانب انشغاله بالأحداث السياسية التي طرأت على البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير، فقال: "لم أكن أهتم أبدا بالعمل الفني مقدار اهتمامي بالأوضاع السياسية في بلدي، منذ ثورة يناير وحتى الآن، ورغم أنني لا أعمل في السياسة، فإن ذلك كان من منطلق حبي لتراب هذا الوطن، خاصة أن 80 في المئة مما قدّمته كان يهدف إلى خدمة مصر"، وفق تصريحاته في لقاء تليفزيوني مع برنامج "ست الحسن".

12- فكر في اعتزال الفن، مبررًا ذلك بأن ما قدمه للجمهور لم يشكل إلا شيئًا بسيطًا مما يريد تقديمه، بجانب اختفاء عمالقة التأليف أمثال: الراحل أسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبد الرحمن ومحمد جلال عبد القوي.

13- اعترف بأنه باع أثاث منزله في الإسكندرية حتى ينفق على أسرته، خاصة وقت الأحداث السياسية التي مرت بها مصر، وعدم رغبته في العمل، وفق تصريحاته لمجلة سعودية.

14- متزوج ولديه 3 أبناء هم: أميرة وهي خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ومحمد ويوسف.