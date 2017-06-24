حذف مشاهدها وانسحابها من التصوير.. 5 مواقف أثارت الجدل لـ«روبي» في رمضان

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على الرغم من ندرة ظهورها، فإنها تحظى بشعبية ومعزة خاصة في قلوب الكثيرين، فبعد غياب قررت روبي العودة للدراما هذا العام وتشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "رمضان كريم"، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فبداية من تصوير المسلسل، واجهت الفنانة روبي الكثير من الأزمات التى نستعرضها خلال التقرير التالي.

اشتباكها مع عاملة الملابس

أثارت الفنانة روبي الجدل بسبب أزمتها مع عاملة الملابس المسئولة عنها أثناء تصوير مسلسل "رمضان كريم"، بسبب تأخر عاملة الملابس عنها، ما تسبب في تعطيلها، وقامت بسبها عندما جاءت متأخرة، ولكن عاملة الملابس ردت عليها ووصل الأمر إلى تشابكهما بالأيدي وسط الحضور.

لم يتوقف الأمر على هذا، ولكن عاملة الملابس حررت محضرا، متهمةً إياها بالاعتداء عليها بالضرب والسب في أثناء تصوير المسلسل بمدينة 6 أكتوبر.

شيشة

انتقد الكثيرون مشهد جمع الفنانة "روبي" داخل أحد الكافيهات مع صديق لها، وهي تدخن الشيشة بطريقة متمكنة، خاصة أن مثل تلك المشاهد كانت ضمن قائمة الممنوعات داخل الدراما التليفزيونية، ودائمًا ما تثير غضب المشاهد إذا كان تدخين الشيشة مرتبطًا بممثلة داخل الأحداث على وجه التحديد. وتقدم روبي خلال العمل دور فتاة بسيطة شعبية تتمرد على حياتها، وتسعى للعيش برفاهية لا تناسبها، وترتبط عاطفيًا بأكثر من شاب.

أزمة مع السبكي وأشرف زكي يتدخل

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قررت الفنانة روبي الانسحاب من المسلسل في بداية التصوير، مما دفع المنتج أحمد السبكي إلى رفع شكوى ضدها في نقابة المهن التمثيلية، ولكن "روبي" وقتها بررت انسحابها بسبب مرضها، واقتنع نقيب الممثلين أشرف زكي بعد اطلاعه على تقاريرها الطبية، وتدخل للتصالح بينها وبين المنتج وأكملت "روبي" وقتها باقي مشاهدها.

انسحاب من التصوير

فاجأت الفنانة "روبي" فريق العمل والجمهور أيضًا بقرار انسحابها من مسلسل "رمضان كريم"، بعدما تغيبت عن موعد تصويرها، وعندما حاول الاتصال بها مساعد المخرج وبعض زملائها في المسلسل، لم ترد على أي مكالمة، واكتفت برسالة تؤكد أنها لن تستكمل تصوير العمل، ما أثار غضب كل القائمين على المسلسل، وذلك حسب بعض التقارير المتداولة.

حذف مشاهدها من «رمضان كريم»

كشفت بعض التقارير عن سبب الأزمة التى اشتعلت بين الفنانة روبي وبين طليقها مخرج "رمضان كريم" بأنها عائلية، وأن انسحابها جاء بعد اكتشافها حذف عدد كبير من مشاهدها، خلال العرض لصالح زيادة مساحة أدوار أخرى ثانوية على الرغم من إنها بطلة العمل، خاصة بعدما استقبل "عبد العزيز"، انسحابها بهذا التعليق: " دور روبي غير مؤثر في سياق الأحداث العامة، ولا مشكلة في حذفه"، وذلك على الرغم من كونها بطلة العمل.