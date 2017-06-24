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وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تنسى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تنسى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن

12:30 م السبت 24 يونيو 2017

وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تنسى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن

الفريق أول صدقى صبحي

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة تضع نصب أعينها الحفاظ على كيان الدولة المصرية والمعاونة في بناء مسيرتها الحضارية، بما يقدمه رجالها الشرفاء من جهود وتضحيات لتأمين حدود ومحاربة الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن، ودعم خطط التنمية الشاملة على أرض مصر.

جاء ذلك خلال لقاء القائد العام مع عدد من قادة وضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأسر شهداء القوات المسلحة ومشاركتهم تناول الإفطار.

ونقل القائد العام، تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين لما قدموه من تضحيات لاتقدر بثمن من أجل أن تبقى مصر آمنة مستقرة، مشيدًا بجهود مقاتلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستمرار أدائهم الجاد والمشرف بمعدلات غير مسبوقة في التنمية الشاملة للبلاد وتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل النهوض بمصر وتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب المصرى.

ووجه القائد العام، الشكر لرجال القوات المسلحة على جهودهم وتضحياتهم من أجل أن تظل راية الوطن عالية خفاقة، فهم بحق خير أجناد الأرض والمدافعين عن مصر وشعبها العظيم الذى يقدر لهم هذا الجهد والعطاء الكبير، مؤكداً ان التاريخ لن ينسي هذا الدور الجليل لهؤلاء الرجال الأبطال.

وأشار إلى أن انتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه في أعناقهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم لأنهم هم حماة الوطن والأمناء على سلامته وقدسية ترابه وتاريخه العريق.

وقدم الفريق أول صدقي صبحي التحية لأرواح الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين يثبتون كل يوم حجم التضحية والعطاء الذي يقدمه المصريون شعباً وجيشاً لوطنهم وأمتهم متخذين من النصر أو الشهادة سبيلاً لتحيا مصر، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تنسى أبناءها وما قدموه لمصر وستداوم على رعايتهم ورعاية أسرهم.

كما قام القائد العام بتكريم عدد من ضباط وضباط صف وجنود والعاملين المدنيين بالهيئه الهندسية للقوات المسلحة على تفانيهم فى ادائهم لمهامهم خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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Asha

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