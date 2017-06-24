قادرة على حمل نصف طن.. «فورد» تنافس «شيفروليه» لتصنيع «بيك أب» خارق

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تعكف شركة "فورد" الأمريكية، على الدخول إلى معترك التنافس مع كل من "شيفروليه" و"رام" من أجل تصنيع سيارة بيك أب قادرة على حمل نصف طن من المواد.

ووفقًا لموقع "ذا درايف" المتخصص في السيارات، فإن "فورد" تسعى لتطوير سيارتها البيك أب الشهيرة "F-150"، وذلك في إطار سعيها لتطوير نسختها التي تعمل بوقود "الديزل".

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وتتنافس "فورد" مع كل من "شيفروليه" و"رام" لتصنيع سيارة بيك أب قادرة على حمل نصف طن من المواد في الصندوق الخلفي المفتوح، لاسيما وأن كلا من الشركتين تسعيان تطوير النسخ الديزل من سياراتهما البيك أب في هذا الصدد.