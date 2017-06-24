بسبب أولوية تحميل الركاب.. إصابة ٤ أشخاص في مشاجرة ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، بموقف دملو مركز بنها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز بنها، بوقوع مشاجرة ومصابين، بناحية دملو دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين كل من طرف أول: "هيثم.ع"، 39 عامًاـ سائق، ومقيم دملو دائرة المركز، مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيمن، وكدمات بالكتف الأيسر، "عبد اللطيف.ع"، 33 عامًا، ومقيم ذات الناحية "شقيق الأول"، مصاب بجرح سطحي بالأذن اليسرى وجرح قطعي، وآخر قطعي تهتكي بالساعد والكوع واليد اليسرى، وجرح قطعي بإصبع الخنصر لليد اليمنى، وجرى تحويله لمستشفى الزقازيق الجامعي للعلاج، "نورا.ك"، 30 عامًا، ربة منزل، ومقيمة ذات الناحية، "زوجة الأول".

وطرف ثان: "غريب.ف"، 38 عامًا، سائق ومقيم ذات الناحية، مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس، وأعلى الحاجب الأيسر، وكدمات وسحجات بالجانب الأيمن، "رمزى.ف"، 34 عامًا، موظف بمديرية الصحة بالقليوبية، ومقيم ذات الناحية "شقيق الرابع"، مصاب بجرح قطعي وسحجات بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالصدر والساعد الأيمن، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب الخلاف بين الأول والرابع، على أولوية تحميل الركاب، بموقف سيارات دملو.

تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها باقي الأطراف، تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، وقيام الطرف الأول بإحداث تلفيات بالسيارة ملك الخامس رقم "ق ص ج 8496، جرى التحفظ عليها.

على الفور تمكن المقدم محمد درويش رئيس مباحث مركز بنها، من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 33885 جنح مركز بنها لسنة 2017م.