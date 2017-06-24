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«فابينهو» يلمح إلى الانضمام لمانشستر يونايتد

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«فابينهو» يلمح إلى الانضمام لمانشستر يونايتد «فابينهو» يلمح إلى الانضمام لمانشستر يونايتد

التحرير

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كشفت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن البرازيلي فابينهو لاعب موناكو الفرنسي، أصبح على مقربة من الإنضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت على رأس طلبات جوزيه مورينيو مدرب الشياطين هذا الصيف، هو لاعب وسط مدافع يستطيع التغطية خلف كلا من بوجبا وهيريرا عندما يتقدمان للأمام، وهو ما وجده في فابينهو والذي يستطيع أيضا أن يلعب في مركز الظهير الأيمن.

وذكرت «سكاي سبورتس»، أن فابينهو قد ألمح بقرب إنضمامه للشياطين خلال حوار له مع التلفزيون البرازيلي، عندما سأله المذيع عن إنضمامه لمانشستر يونايتد، أجاب: "إنه عرض مغري بالطبع، ولكني أولا سأتحدث مع وكيلي بشأنه وأيضا موناكو، لأقرر ماهو صحيح".

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وأضاف: "ولكن مانشستر بالطبع هو نادي كبير وسأفكر جيدا في الإنتقال هناك".

جدير بالذكر أن مورينيو قد درب اللاعب من قبل، عندما كان يلعب لريال مدريد الإسباني، عام 2013، كما يتشارك اللاعب مع المدرب في نفس الوكيل وهو خورخي مينديز. 

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التحرير

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