تعرف على الملاعب الأكبر في الدوري الإسباني

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تأسس الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» في عام 1929، وتوج برشلونة بأول نسخة للبطولة، وشارك 60 نادياً في الدوري الإسباني على مدار تاريخه، 9 منهم توجوا باللقب.. ومنذ 1950 سيطر ناديي ريال مدريد وبرشلونة على أغلب بطولات الدوري، وحقق الفريق الملكي اللقب 33 مرة وهو رقم قياسي بينما حقق نادي برشلونة اللقب 24 مرة، مع ذلك استطاعت أندية أخرى تحقيق اللقب وهي: أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو، فالنسيا، ريال سوسيداد، ديبورتيفو لاكورونيا، ريال بيتيس، اشبيلية.

في أبريل من سنة 1927، أقترح خوزيه ماريا اتشي مدير نادي اريناس فكرة دوري وطني في إسبانيا وبعد أخذٍ ورد عن حجم الدوري ومن سيتنافس فيه، وافق الاتحاد الاسباني على 10 فرق تشكل أول دوري ممتاز في 1929، وكانت تلك الفرق كل من ريال مدريد، برشلونة، اتلتيك بيلباو، ريال سوسيداد، اريناس، أتلتيكو مدريد، اسبانيول، ريال يونيون وراسينج سانتاندير وكلهم تأهلوا على أساس كونهم فرق فائزة بكأس أسبانيا.

ويعد الإسباني أندوني زوبيزاريتا، أكثر اللاعبين مشاركة في الليجا بـ 622 مباراة، خلال الفترة من 1981 إلى 1998، مع ألافيس، أتلتيك بيلباو، برشلونة، فالنسيا ، فيما يأتي راؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد، ثانيًا بـ 550 مباراة أحرز خلاهم 228 هدفًا، خلال الفترة من 1994 إلى 2010.

بينما يعد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أكثر اللاعبين تسجيلآ للأهداف على مدار تاريخ اللا ليجا، بـ 349 هدفًا في 382 مباراة بمعدل 0.9 هدفًا، منذ مشاركته مع البلوجرانا في عام 2004 وحتى الآن، في المقابل يأتي صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، ثاني أكثر اللاعبين تهديفًا بـ 285 هدفًا في 265 مباراة، بمعدل 1.1 هدف.

وسينطلق الدوري الإسباني في نسخة موسم 2017-2018، يومي 11-12 أغسطس، وسيبحث برشلونة على استعادة اللقب مرة أخرى بعدج تتويج ريال مدريد بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان باللقب للمرة الـ 33 في تاريخ الملكي.

وقبل انطلاق البطولة استعرضت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، الملاعب الأكبر في الدوري الإسباني من حيث السعة، نبرزهم لكم فيما يلي:

1- برشلونة - كامب نو - 99.354 ألف متفرج.

2- ريال مدريد - سانتياجو برنابيو - 85.454 ألف متفرج.

3- أتلتيكو مدريد - واندا ميتروبوليتانو - 67.703 ألف متفرج.

4- ريال بيتيس - بينيتو فيامارين - 57 ألف متفرج.

5- فالنسيا - ميستايا - 55 ألف متفرج.

6- أتلتيكو بيلباو - سان ماميس - 53.289 ألف متفرج.

7- إشبيلية - رامون سانشيز بيزخوان - 42.714 ألف متفرج.

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8- إسبانيول - كورنيلا البرات - 40.500 ألف متفرج.

9- لاس بالماس - جران كاناريا - 33.111 ألف متفرج.

10- ديبورتيفو لاكورونيا - ريازور - 32.912 ألف متفرج.

11- ريال سوسيداد - أنويتا - 32 ألف متفرج.

12- مالاجا - لا روزاليدا - 30.044 ألف متفرج.

13- سيلتا فيجو - بالايدوس - 90 ألف متفرج.

14- ليفانتي - سيوداد دي فالنسيا - 25.354 ألف متفرج.

15- فياريال - لآ سيراميكا - 24.890 ألف متفرج.

16- ديبورتيفو الافيس - مينديزوروتزا - 19.840 ألف متفرج.

17- ليجانيس - بوتاركي - 10.922 ألف متفرج.

18- جيرونا - مونتيليفي - 9.200 ألف متفرج.

19- إيبار - بلدية ايبوروا - 7.083 ألف متفرج.