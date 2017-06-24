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إصابة ٤ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

إصابة ٤ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

12:21 م السبت 24 يونيو 2017

إصابة ٤ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

مشاجرة بالأسلحة النارية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، لوجود خلافات بينهم، بسبب الجيرة في محلات الملابس، ولرغبة كل منهم في وضع بعض المتعلقات الخاصة، بالمحل خاصته بالشارع بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بميدان بهتيم دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين كل من، طرف أول: "أحمد.ن"، 55 عامًا، صاحب محل عصير، ومقيم بهتيم دائرة القسم، مصاب بجرح بالأنف، و"سمير.ن"، 59 عاما صاحب محل عصير، ومقيم ذات الناحيو، و"محمود.ا"، 25 عامًا عامل بمحل عصير ومقيم ذات العنوان، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، و"حسن.ا"، 23 عامًا، عامل بمحل ملابس، ومقيم ذات العنوان، و"إسلام.س"، 23 عامًا، عامل بمحل ملابس، ومقيم ذات العنوان، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"محمد.س"، 30 عامًا، عامل، بمحل ملابس، ومقيم بهتيم دائرة القسم، و"عزت.ح"، 20 عامًا، عامل بمحل ملابس، ومقيم ذات العنوان، وطرف ثان "أشرف.أ"، 46 عامًا صاحب محل ملابس، ومقيم بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، و"غريب.أ"، 40 عامًا صاحب محل ملابس، ومقيم ذات العنوان، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"محمد.أ"، 36 عامًا، صاحب محل ملابس، ومقيم ذات العنوان، مصاب بكدمة أسفل العين اليسرى وخدوش بالجانب الأيمن.

وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين المذكورين، لوجود خلافات سابقه بينهما بسبب الجيرة في محلات الملابس خاصتهم، لرغبة كل منهم في وضع بعض المتعلقات الخاصة بالمحل خاصته بالشارع، وتطورت لمشاجره تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب، محدثًا ما به من إصابات.

ونجح ضباط وحدة مباحث القسم في ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 15214 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2017م.

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