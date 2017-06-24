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ورش فنية وعروض مسرحية في احتفالات "ثقافة أسوان" بالعيد

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مصراوي Masrawy

ورش فنية وعروض مسرحية في احتفالات "ثقافة أسوان" بالعيد

12:15 م السبت 24 يونيو 2017

قصر ثقافة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ينظم فرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا، في إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، ثاني وثالث أيام العيد.

ويقيم قصر ثقافة أسوان، ثاني أيام العيد، عرضًا لمسرح العرائس، وورشة فنية "أهلًا بالعيد"، بالإضافة إلى عرض لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة أسوان، وبقصر ثقافة وادي كركر عرض فني لفرقة قصر وادي كركر للفنون الشعبية، وعرض مواهب ومسابقات، وبقصر ثقافة كوم امبو عرض لفرقة كورال أطفال كوم امبو، وورشة فنية "تصميم كارت معايدة"، وبقصر ثقافة دهميت عرض مواهب وورشة فنية "فرحة العيد"، ومسابقات ثقافية، ببيت ثقافة كلابشة ورشة فنية "أهلاً بالعيد" ومسابقات ثقافية وعرض مواهب.

أما ثالث أيام العيد، ينظم قصر ثقافة أسوان، عرضًا مسرحيًا بعنوان "همس النسور" لفرقة مسرح الطفل بالقصر، وعرض مواهب ومسابقات ثقافية، وورشة فنية "ألوان العيد"، وبقصر ثقافة العقاد عرض فني لفرقة كورال العقاد، ورشة فنية "تصميم كارت معايدة"، بقصر ثقافة حسن فخر الدين، وحفل سمر تتضمن "مسابقات ثقافية والعاب وعرض مواهب"، ورشة فنية "ألوان العيد"، بمكتبة ادندان ورشة حكي "مراجيح العيد"، ورشة فنية "أهلا بالعيد"، بمركز شباب أبو سمبل عرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية، بمركز شباب قسطل، عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية، ببيت ثقافة ادفو حفلة سمر تتضمن "مسابقات ثقافية، ورسم، وعرض مواهب"، ورشة حكي "العاب العيد" .

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