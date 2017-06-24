اعترافات طالب الإعدادي المتهم بقتل طفلة القليوبية: "شافتني وأنا بشرب حشيش"

بنها - (أ. ش.أ):

أمرت نيابة طوخ، بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم السبت، بحبس المتهم: "نصر.ن ع"، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي والمتهم بخنق طفلة 4 سنوات بقرية امياي وإلقاء جثتها وسط الزراعات، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد.

وجرى إيداعه إحدى دور الأحداث على ذمة القضية لحداثة سنه مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

وقال مصدر قضائي: "إن المتهم يبلغ من العمر 15 عامًا، وهو بذلك حدث ولا يجوز الحكم عليه، وعليه تقرر النيابة إيداعه إحدى دور رعاية الأحداث خلال فترة الحبس الاحتياطي لحين الحكم عليه، مضيفا أن المتهم سيقضي العقوبة بعد الحكم عليه في إحدى دور رعاية الأحداث أيضًا".

من ناحية أخرى، اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بالجريمة قائلا: "بعد الإفطار، جلست وسط الزراعات أتناول سجائر الحشيش بمفردي، وبعدها خرجت إلى الشارع فوقفت مع الأطفال وهم يلعبون بجوار المسجد، وبعد ذلك رجعت إلى مكاني مرة أخرى لتناول الحشيش، وفوجئت بالمجني عليها تسير خلفي، فطالبتها بالعودة إلا أنها لم تفعل، فوجهت لها ضربة أسقطتها على الأرض، حينها صرخت فخشيت أن يراها أحد من أسرتها وهي تبكي، فوضعت يدي على فمها، ويد أخرى حول رقبتها وخنقتها وبعدها هربت من المكان".

كان مدير أمن القليوبية أنور سعيد، تلقى بلاغًا من "حنان. م.س"، 45 سنة، ربة منزل، مفاده أنها توجهت لأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد مجاور لسكنها، وبصحبتها نجلتها رضوى 4 سنوات، وعقب الانتهاء لم تعثر عليها، وظل أهالي القرية يبحثون عنها.

وفى صباح اليوم التالي عثروا على الطفلة متوفاة بأرض منزرعة بنبات الذرة بالقرب من منزلها، ملقاة على وجهها وترتدي ملابسها كاملة وقرطها الذهبي، وبمناظرة الجثة تبين أنه لا توجد ثمة إصابات ظاهرية بها، ويوجد تجمع دموي بمنطقة الوجه.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد حسام الحسيني وكيل مباحث المديرية لكشف غموض الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "نصر. ن.ع"، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.