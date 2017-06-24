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أول رد من قطر بعد محاولة استهداف الحرم المكي

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أول رد من قطر بعد محاولة استهداف الحرم المكي أول رد من قطر بعد محاولة استهداف الحرم المكي

ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن دولة قطر أعربت عن إدانتها واستنكارها لمحاولة استهداف الحرم المكي.
 
ووصفت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الليلة هذا الاستهداف بأنه اعتداء "سافر" على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر ملايين المسلمين.
 
وأكد البيان تضامن دولة قطر مع المملكة العربية ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على المقدسات الإسلامية.
 
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد كشفت عن تفاصيل محاولة استهداف الحرم المكي، بعدما ألقت القبض على 5 من المتهمين، بينهم امرأة، فيما أوضحت أن خلية إرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران في حي العسيلة بمكة وحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.
 
المصدر : صدى البلد

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