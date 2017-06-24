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الإسكان: بدء الاستفادة من مياه الآبار المالحة في 15 تجمعًا تنمويًا في سيناء

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مصراوي Masrawy

الإسكان: بدء الاستفادة من مياه الآبار المالحة في 15 تجمعًا تنمويًا في سيناء

12:06 م السبت 24 يونيو 2017

الإسكان: بدء الاستفادة من مياه الآبار المالحة في 15 تجمعًا تنمويًا في سيناء

مياه الآبار المالحة في 15 تجمعًا تنمويًا في سيناء

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، بدء جهاز تعمير سيناء في تعظيم الاستفادة من مياه الآبار المالحة بسيناء، والاستغلال الأمثل لها في مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات التي يصلح نموها وفقا لدرجة الملوحة، وذلك لـ 15 تجمعًا تنمويًا في شمال وجنوب سيناء.

وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمع زراعي متكامل، يعتمد على مصادر المياه المتاحة بالتجمعات التنموية والمتمثلة في الآبار الجوفية، حيث يتم الاستفادة من مياه الآبار في استصلاح وزراعة مساحات مكشوفة، بالري والتنقيط، عبر إنشاء صوب زراعية ومشاتل وأشجار مثمرة ونخيل ومزارع سمكية وثروة حيوانية وداجنة ومناحل عسل، وما يتبعها من خدمات (مخازن– مدارس– منافذ توزيع منتجات–صناعات غذائية).

وقال السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، بالنسبة لنوعية الزراعات التي تصلح للزراعة على مياه الآبار الجوفية هنا، فهي: الفلفل، الخيار، الطماطم، الكرنب، الباذنجان، الكابوتشكا، كانتلوب، أشجار زيتون، ورمان، وتين، ومانجو، ومشمش، فضلا عن مزارع سمكية (بلطي وبوري).

وحول كيفية الاستفادة من مياه الآبار للمزارع، شرح السقا، أنه يتم تجهيز الآبار بطلمبة أعماق بالموتور أو التوربينة، ويتم عمل توصيلات كهربائية ومواسير خاصة للبئر شاملة المصافي، ويتم رفع المياه والدخول إلى الخزان، ثم يتم ضخها بطلمبة أخرى إلى حوض بمساحة فدان على الأقل.

وأوضح السقا، أن درجة الملوحة تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جزء من المليون، ويتم زراعة زريعة أسماك بها وتربيتها، كما يتم استغلال المياه الخارجة من المزرعة السمكية في ري الزراعات بالمزرعة عن طريق طلمبة أخرى تضخ عبر ري، حيث إن المياه الناتجة من المرزعة السمكية تكون محملة بفضلات الأسماك وبالتالي تفيد الزراعة.

وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء، إلى أن هناك 7 تجمعات تنموية موجودة في شمال سيناء، هي وادي الحاج ونسيلة والرواق وسيل العدامة وبئر جريد والمتمثنى والكنتلة بمساحات تتراوح بين 30 إلى 50 فدانًا، بجانب 8 تجمعات في جنوب سيناء، هي وادي تال وأبو غراقد والبدع ومكتب وغرندل 1، و2، وميعر وأبو حجاب، وتتراوح مساحتها من 15 إلى 80 فدانًا.

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