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معهد الفلك يعلن مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

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معهد الفلك يعلن مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات معهد الفلك يعلن مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

القاهرة - (أ ش أ)

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة ستكون في الساعة الخامسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، وبعدها بدقيقة واحدة يحين موعدها في محافظة الجيزة ، فيما تكون صلاة العيد في الإسكندرية فى الساعة الخامسة و23 دقيقة وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وصرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد، إن مدينة طابا هي أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر ، حيث يحين موعدها في الخامسة و 7دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و41 دقيقة .

وأضاف أن هناك 3 مدن هي بورسعيد ، سانت كاترين وشرم الشيخ سيؤدي سكانها صلاة عيد الفطر في نفس الوقت " الساعة الخامسة و 13 دقيقة " ، فيما يحين موعد الصلاة في مدينة السويس والطور والإسماعيلية ودمياط في الساعة الخامسة و15 دقيقة ، وفي مدينة العريش في الخامسة و8 دقائق .

وأوضح أنه سيؤدي سكان دمنهور في الساعة الخامسة و21 دقيقة ، فيما يحل موعد الصلاة في كل من طنطا وبنها وشبين الكوم في الساعة الخامسة و20 دقيقة ، وفي المنصورة والغردقة في الساعة الخامسة و17 دقيقة ، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و18 دقيقة ، وكفر الشيخ في الساعة الخامسة و19 دقيقة ، والفيوم وقنا في الساعة الخامسة و24 دقيقة ، وبنى سويف في الساعة الخامسة و23 دقيقة .

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر سيحل موعدها في الساعة الخامسة و27 دقيقة في كل من المنيا وأسيوط وأسوان وسوهاج ، وستكون فى أبو سمبل في الساعة الخامسة و36 دقيقة ، ومرسى مطروح في الساعة الخامسة و33 دقيقة ، وفي الخارجة في الساعة الخامسة و35 دقيقة ، وفي نويبع في الساعة الخامسة و9 دقائق ، وفي حلايب في الساعة الخامسة و16 دقيقة ، وفي شلاتين في الساعة الخامسة و19 دقيقة .

 

 

المصدر : مصراوى

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