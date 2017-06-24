بالصورة.. شاب يشك فى أمر متسولة معها طفل ملامحه غريبة عنها فيسلمها للشرطة.. والمفاجأة

شيماء مصطفى

تمكن أحد الشباب بمدينة أشمون بالمنوفية، من ضبط متسولة ومعها أحد الأطفال وسلمها إلى مركز الشرطة.

فى البداية قال ناجى الفيومى، أحد المواطنين بمدينة أشمون، بحكم عملنا فى المحلات التجارية، نتابع عن قرب تواجد العديد من المتسولين إلى المحلات المختلفة، وما حدث اليوم من رؤيتى لهذه السيدة وما يختلف تمامًا ما بينها وبين الطفل الذى تحمله من لون بشرة وعين، وغيرها من الصفات التى جعلتنى أشك فى أمرها.

وتابع الفيومى، قمت أنا وصديقى تامر أبو عميش بمتابعة السيدة، والتى تأكدنا فى سلوكها غير السوى فى التعامل مع الطفل، الذى تأكدنا من هذه المعاملة أنه ليس ابنها، على الفور اتجهنا إلى مركز الشرطة، وأبلغنا بالواقعة ليتحرك معنا على الفور رجال المباحث ويتم محاولة القبض على السيدة، التى تلقى الطفل وتحاول الفرار هاربة، إلا أن القوات تمكنت من القبض عليها وجارى التحقيق معها.

وطالب الفيومى، بالمتابعة من كل المواطنين وألا يكون المواطن سلبيًا وأن يتم المواجهة لأى شكوك مباشرة دون أن يكون هناك أى خوف من أجل الحفاظ على أبنائنا وتوفير الأمان لهم، والقضاء على تجارة الأطفال التى انتشرت بشكل كبير من أجل الحصول على المال.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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