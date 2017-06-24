ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأحد.. العظمى بالقاهرة 37

كتبت- مادي غيث:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، وفقًا للبيان الصادر، اليوم السبت، أن تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، على أن تكون أغلب الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع- أيضًا- أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مساء اليوم، هلال شهر شوال، وسيتم إعلان نتيجة الرؤية بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، بالتحديد في السابعة والنصف، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية وكذلك عبر الفضائية المصرية، كما هو معمول به كل عام.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدًا الأحد "العظمي - الصغرى":

القاهرة 37 22

الإسكندرية 30 23

مطروح 30 21

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الإسماعيلية 37 21

السويس 38 22

العريش 32 19

طابا 36 19

مرسى علم 35 27

الغردقة 39 28

شرم الشيخ 38 28

رفح 31 18

كاترين 33 17

سيوة 38 25

المنيا 38 23

الفيوم 38 22

رأس سدر 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 26

الأقصر 40 25

أسوان 40 25

شلاتين 34 25

حلايب 32 27

الوادي الجديد 38 25

قنا 40 23

نويبع 38 26

السلوم 32 21