كارثة.. لا تتناول الترمس فى العيد لهذه الأسباب

شيماء مصطفى

كثير منا يتناول الترمس بكميات كبيرة خلال العيد، ومعظمنا لا يعلم أن هناك خطورة على الجسم فى حال تناوله، وقد لا نتوقع الأمر لما يشاع حول فوائد الترمس.

ووفقًا لما جاء فى موقع "شير كير"، فإن مرضى السكر لا يجب أن يتناولوا الترمس بكميات كبيرة كونه قد يؤثر على مستوى السكر فى الدم لديهم، كما يعمل على زيادة فرص اكتساب مزيد من الوزن، وهو ما يؤثر على الغدد بدرجة كبيرة.

ويعمل الترمس على الإصابة بارتفاع ضغط الدم فى حال كان بطعم مالح للغاية، وهو ما قد يعرض مرضى الضغط المرتفع إلى مشكلات صحية خطيرة.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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