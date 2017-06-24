رجل وضع "قشر بصل" حول بطنه ساعتين.. والنتائج مدهشة

شيماء مصطفى

معظمنا لا يهتم كثيرًا باستخدام قشور البصل ونعتقد أن مكانها الأمثل هو سلة المهملات، ولا نعلم أننا بذلك نفقد قيمة غذائية عالية، وفي الأغلب الكل قد لا يفكر أن استخدام تلك القشور قد يحميه من التعرض للأزمات القلبية والسرطان.

وكما جاء في موقع "هيلث"، الأمريكى، فإن استخدام مطحون ورق البصل مع الكركم، ولفه على منطقة المعدة بواسطة الورق الأسترتش، يساعد في القضاء على السموم الموجودة في الجيم، كون البصل يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، والتي تحمي من خطر التعرض للإصابة بالسرطان خاصة القولون والمعدة والبروستاتا.

وبحسب ما جاء في الموقع، فإن استخدام تلك الطريقة، تعد هى الأولى والأفضل من نوعها في الطب البديل، فتساعد في الوقاية من خطورة التعرض للأزمات القلبية والجلطات المفاجئة، كما يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم، ويحمي من سموم الكبد والكلي والدم كما يقي من التعرض لمرضى السكر.

وكما جاء في الموقع، استخدم رجل في الصين هذه الطريقة لمدة شهر، وتمكن من الشفاء من مرض السكر وعلاج التهابات المفاصل وآلام الظهر.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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