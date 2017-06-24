أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

رجل وضع "قشر بصل" حول بطنه ساعتين.. والنتائج مدهشة

Google+ Print
رجل وضع "قشر بصل" حول بطنه ساعتين.. والنتائج مدهشة رجل وضع "قشر بصل" حول بطنه ساعتين.. والنتائج مدهشة

معظمنا لا يهتم كثيرًا باستخدام قشور البصل ونعتقد أن مكانها الأمثل هو سلة المهملات، ولا نعلم أننا بذلك نفقد قيمة غذائية عالية، وفي الأغلب الكل قد لا يفكر أن استخدام تلك القشور قد يحميه من التعرض للأزمات القلبية والسرطان. 
 
وكما جاء في موقع "هيلث"، الأمريكى، فإن استخدام مطحون ورق البصل مع الكركم، ولفه على منطقة المعدة بواسطة الورق الأسترتش، يساعد في القضاء على السموم الموجودة في الجيم، كون البصل يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، والتي تحمي من خطر التعرض للإصابة بالسرطان خاصة القولون والمعدة والبروستاتا. 
 
وبحسب ما جاء في الموقع، فإن استخدام تلك الطريقة، تعد هى الأولى والأفضل من نوعها في الطب البديل، فتساعد في الوقاية من خطورة التعرض للأزمات القلبية والجلطات المفاجئة، كما يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم، ويحمي من سموم الكبد والكلي والدم كما يقي من التعرض لمرضى السكر. 
 
وكما جاء في الموقع، استخدم رجل في الصين هذه الطريقة لمدة شهر، وتمكن من الشفاء من مرض السكر وعلاج التهابات المفاصل وآلام الظهر.
 
 
المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع