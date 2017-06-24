مصرع عامل قمامة في مشاجرة بسبب "الأغنام" بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقي عامل جمع قمامة مصرعه، في مشاجرة، بسبب دخول أغنام لمخزن الكرتون الخاص به، وإتلاف محتوياته بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بورود بلاغ لمركز الخانكة، بوقوع مشاجرة ومتوفي بناحية المنية القلج دائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين كل من طرف أول "هاني. م، 28 عامًا"، عامل جمع قمامة، ومقيم المنية دائرة المركز، توفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالفخذ الأيسر من الداخل، وقطع بالشريان الرئيسي، وتحفظ قوات الأمن على الجثة، بمشرحة مستشفى الخانكة المركزي تحت تصرف النيابة.

وكان الطرف الثاني، "حسن. ع، 16 عامًا" غنام، ومقيم البقوشي دائرة قسم الخصوص، و"إسلام. ح، 20 عامًا"، مبيض محارة نجل عم الثاني، ومقيم ذات الناحية، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب دخول الأغنام الخاصة بالطرف الثاني، لمخزن الكرتون الخاص بالأول، وإتلاف محتوياته، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني، بالاعتداء على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض (سكين)، محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وألقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث الخانكة، القبض على الطرف الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وارشدا عن السلاح المستخدم في ارتكابها، وتم ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مركز الخانكة.