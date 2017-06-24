حافظ سلامة: "تفجيرات مكة" دخيلة على الإسلام

السويس حسام الدين أحمد:

قال الشيخ حافظ سلامة، القائد الأسبق للمقاومة الشعبية في السويس، إن الأمة الإسلامية، انزعجت كثيرًا لما حدث في مكة المكرمة، والمحاولة الفاشلة لاستهداف زوار الرحمن، عقب تأدية مناسك العمرة والاعتكاف بالحرم الشريف.

وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه يعتقد تمام الاعتقاد أن الأصابع التي امتدت لهذا الفعل الإرهابي، معادية للإسلام والمسلمين، وتستهدف أقدس المقدسات.

وأشار سلامة، إلى أنه يجب الكشف عن هوية هؤلاء الإرهابيين، ومن يقف ورائهم، لأن هذه النكبات، تشوه صورة الإسلام أمام غير المسلمين، والإسلام والمسلمين منهم براء.

وناشد سلامة، حكام الأمة الإسلامية، أن يتنبهوا لما يحاك ويدبر ضدها، وسيكشف الله أجلاً أو عاجلاً هؤلاء المتآمرون وجهات تمويلهم.

وتمركزت مجموعة إرهابية بثلاثة مواقع في مدينة مكة وفي جدة بالمملكة العربية السعودية، وخططت للعملية الإرهابية الفاشلة، التي كانت تعتزم تنفيذها بحي العسيلة في مكة المكرمة، وأخرى في حي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وبادر انتحاري كان مختبئًا في أحد منازل حي أجياد، بإطلاق النيران على أجهزة الأمن السعودية، ورفض التجاوب مع دعوات الأمن بالتسليم ثم فجر نفسه بعد أن ازداد الخناق عليه.

وفجر إرهابي نفسه يوم 28 من رمضان العام الماضي، في موقف لسيارات قوات الطوارئ، قرب الحرم النبوي بالمدينة المنورة؛ ما أدى لاستشهاد أربعة من رجال الأمن، وإصابة خمسة آخرين.