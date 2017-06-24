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أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق

اللحوم والدواجن اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

احدث الدجاج السبت 24/6/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

ننشر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت 24/6/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

 

المصدر : 365

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