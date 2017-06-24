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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق

الحديد والأسمنت اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق المصرية، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

الحديد اليوم السبت 24/6/2017

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10500 جنيه 10500 جنيه
حديد بشاي غير متاح غير متاح
حديد العتال 10350 جنيه 10350 جنيه
حديد عطيه 10350 جنيه 10350 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 10250 جنيه 10250 جنيه
حديد المصريين 10350حنيه 10350حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 10200 جنيه 10200 جنيه

 

أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 24/6/2017:

 

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية
أسمنت النصر النصر 680 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 730 جنيه
الفهد الفهد 683 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 670 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 693 جنيه
أسمنت حورس حورس 678 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 673 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 673 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 683 جنيه

المصدر : مصر365

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