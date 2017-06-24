اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق المصرية، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.
اسعار الحديد اليوم السبت 24/6/2017
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|10500 جنيه
|10500 جنيه
|حديد بشاي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العتال
|10350 جنيه
|10350 جنيه
|حديد عطيه
|10350 جنيه
|10350 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|10250 جنيه
|10250 جنيه
|حديد المصريين
|10350حنيه
|10350حنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العشري
|10200 جنيه
|10200 جنيه
أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 24/6/2017:
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|720 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|680 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|730 جنيه
|الفهد
|الفهد
|683 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|670 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|693 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|678 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|673 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|673 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|683 جنيه
المصدر : مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads