منسق «دعم مصر»:الإفراج عن المساجين إعادة تأهيل واحتضان للشباب

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قال النائب د. محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدخل البهجة والسرور على كثير من المصريين بقرار العفو الرئاسى عن عن 502 من المحبوسين كما أن الرئيس السيسى بعث رسالة حب وود الى كل المصريين بالإضافة الى الرسالة الأهم التى تنطلق من مبدأ الإفراج عن المساجين هو إعادة تأهيل واحتضان الشباب المسجون.

وأضاف سليم أن الإفراج عن بعض السجناء طبقا لصلاحيات الرئيس له مردود إيجابي على الصعيد الداخلي والخارجي ويجب أن يتعلم الشباب المذنب من أخطاءه ويعبر بمستقبله الى مكان جديد بعد تغيير حسابات كثيرة.

وأكد النائب محمد سليم أن فكرة العفو عن الشباب الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء فكرة رائعة ولكن لا يجب النظر الى من ينمتى الى الأفكار والمعتقدات التى من شأنها تكدير السلم والأمن العام للدولة.

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وأوضح سليم إن تضمين قائمة العفو لسيدات تعتبر لفتة طيبة من السيسى ومبادرة تدل على شعوره بأوجاع الناس ويلمس القضايا خاصة وأن الرئيس تطرق فى عدة خطابات إلى الغارمات.