القوات المسلحة تهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

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بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك.

وفى سياق متصل، بعث الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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هذا وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، توجيها لتهنئة القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود، ورجال القوات المسلحة فى سيناء، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك.

كما أصدر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها لتهنئة القادة والضباط والصف وجنود القوات المسلحة، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.