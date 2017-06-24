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رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال أيام العيد

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رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال أيام العيد رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال أيام العيد

التحرير

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وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بإعلان حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلن الوزير عن تشكيل غرفة متابعة بديوان عام الوزارة برئاسته، وعضوية أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية والمستشار الإعلامي للوزارة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات من القطاع الطبي الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق لمتابعة استعداد جميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ خلال احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير تحديد المستشفيات الجامعية مستشفيات إخلاء خط ثان بالتنسيق مع غرفة إدارة الأزمات وقطاع الرعاية العاجلة وهيئة الإسعاف بوزارة الصحة؛ وذلك لاستقبال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تخصصات طبية دقيقة.

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ووجه عبد الغفار بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، مشددًا على ضرورة تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار وزير التعليم العالي البحث العلمي، إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل، ووقف الإجازات للأطقم الطبية والإداريين والعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات خلال فترة العيد.

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التحرير

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