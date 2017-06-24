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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقسًا معتدلاً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

الإسكندرية 23 30

مطروح 21 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الإسماعيلية 20 37

السويس 22 36

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الغردقة 25 37

شرم الشيخ 26 38

المنيا 22 36

الفيوم 22 36

أسيوط 23 36

سوهاج 25 37

الأقصر 25 39

أسوان 25 39

الوادى الجديد 25 38

قنا 22 39

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التحرير

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