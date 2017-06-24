سعر الدولار اليوم السبت 24 يونيو 2017 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم، متابعة لحظية لأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء والعوامل التي تحدد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري سواء بالصعود أو بالهبوط كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الأسبوع الماضي عند متوسط أسعار الدولار السابقة ، بيان بأحدث أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض ، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو ، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء للدولار، كما نقدم لحضراتم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة .
سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك والسوق السوداء
البنك الأهلي المصري
بنك HSBC
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.10 جنية للشراء، 18.15 جنية للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|18.0500
|18.1500
|مصرف ابو ظبي
|18.0700
|18.1700
|البنك المصري الخليجي
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي
|17.9500
|18.0500
|بنك البركة
|18.0500
|18.1500
|بنك القاهرة
|18.0000
|18.1000
|بنك الاسكندرية
|18.0500
|18.1500
|البنك العربي الافريقي
|18.0000
|18.1000
|بنك مصر
|17.9500
|18.0500
|بنك بلوم مصر
|18.0500
|18.1500
|كريدي أجريكول
|18.0700
|18.1700
|بنك التعمير والإسكان
|18.0500
|18.1500
|بنك بيريوس
|18.0500
|18.1500
|المصرف المتحد
|18.0500
|18.1500
|البنك التجاري الدولي
|18.0500
|18.1500
|المصري لتنمية الورادات
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي المتحد
|18.0700
|18.1700
|بنك المشرق
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي اليوناني
|18.0500
|18.1500
|بنك HSBC
|18.0800
|18.2000
المصدر : مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads