سعر الدولار اليوم السبت 24 يونيو 2017 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم، متابعة لحظية لأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء والعوامل التي تحدد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري سواء بالصعود أو بالهبوط كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الأسبوع الماضي عند متوسط أسعار الدولار السابقة ، بيان بأحدث أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، ننشر تحديث سعر الدولار في السوق السوداء وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض ، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الدولار اليوم عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو ، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء للدولار، كما نقدم لحضراتم تحديث فوري لأي تغير يحدث في سعر الدولار من خلال قائمة تعرض أسعار الدولار لحظة بلحظة من البنوك مباشرة .

سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك والسوق السوداء

18.05 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الأهلي المصري 18.08 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.10 جنية للشراء، 18.15 جنية للبيع.

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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